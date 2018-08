Basket C Silver, nel roster dei Titans ci sono Zanotti e Padovano. Lunedì il via alla preparazione

Sport

Repubblica San Marino

| 18:24 - 23 Agosto 2018



Si avvicina a grandi passi la data di lunedì 27 agosto, inizio ufficiale della preparazione Titans 2018/2019 in vista del campionato di C Silver. Mancano pochi giorni e il roster prende sempre più forma, oggi con l’ufficializzazione di due pedine importanti. Due ali, due ragazzi che nel prossimo campionato rivestiranno un ruolo rilevante nell’economia dello sviluppo della squadra.

Il primo nome è quello di ENRICO ZANOTTI, (foto) che il campionato scorso l’ha vissuto con La Fiorita (Promozione) e che però ha già vestito in diverse occasioni la maglia della Pallacanestro Titano. Ha esordito nel 2006, a soli 16 anni, in Coppa Marchetti, poi è stato in squadra stabilmente dall’annata 2008/2009 a quella 2010/2011. Dopo l’avventura all’Artusiana Forlimpopoli torna sul Titano per due campionati di C, il 2012/2013 e il 2013/2014. 1.93, nato l’11 aprile del 1990, sammarinese, Zanotti ha fatto tutta la trafila delle giovanili e ha vestito anche la maglia delle diverse Nazionali di categoria. L’ultimo appuntamento, dove tra l’altro è stato allenato da coach Massimo Padovano, riguarda gli ultimi Europei Division C giocatisi al Multieventi nel giugno scorso.

Il secondo nome è quello di MICHELE PADOVANO, gradita conferma del gruppo 2017/2018. Due metri, classe ’98, Padovano è giocatore di talento dal buon tiro che può segnare in molti modi. Prima di vestire la maglia della Pallacanestro Titano nello scorso campionato, è stato a Piombino in B e, rispetto alla ancora giovanissima età, ha accumulato diversa esperienza in differenti società cestistiche italiane. Punto di riferimento importante nel roster che affronterà il campionato di C Silver.

Zanotti e Padovano saranno coi compagni all’appuntamento di lunedì prossimo con l’inizio della preparazione.