Odori nauseabondi dal Tavollo, protestano i cittadini: Hera, 'nessuna criticità'

| 17:08 - 23 Agosto 2018

I tecnici Hera, in seguito alla segnalazione di odori molesti provenienti dal Torrente Tavollo, in corrispondenza di Via Vivaldi, sono prontamente intervenuti effettuando due sopralluoghi e coinvolgendo i residenti. Sopralluoghi avvenuti nelle giornate di mercoledì 22 agosto e giovedì 23 agosto: dagli accertamenti non sono emerse criticità legate alla rete e agli impianti gestiti da Hera, né tanto meno è stata rilevata la presenza, durante le verifiche, di odori sgradevoli. La zona sarà comunque monitorata nei prossimi giorni in accordo con gli enti competenti.