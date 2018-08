Irrompe con bottiglia rotta come arma per rapinare i clienti, scoppia il panico in un bar di Rimini

Cronaca

Rimini

| 17:04 - 23 Agosto 2018

Ha minacciato e tentato di rapinare i clienti di un bar di Rimini con il collo di una bottiglia di vetro rotta. In mattinata, nel locale di viale Siracusa, l'uomo, un 36enne riminese con numerosi precedenti di polizia, si è presentato, già palesemente ubriaco, e dopo aver afferrato una bottiglia di birra ed averla frantumata, ha iniziato a chiedere soldi e droga. I presenti si sono difesi, chi fuggendo e chi afferrando una sedia per tenerlo lontano, mentre la titolare componeva il numero di emergenza della Questura, che ha inviato due pattuglie. Al suono delle sirene delle Volanti in arrivo, l'uomo si è dato alla fuga a bordo di uno scooter. Dopo un breve inseguimento la Polizia l'ha bloccato mentre rientrava a casa. Palesemente ubriaco, il riminese al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per guida in stato di ebbrezza.