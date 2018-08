Santarcangelo, la dura risposta del club: 'La ricostruzione dei fatti di Brolli è irresponsabile"

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:28 - 23 Agosto 2018

Non si è fatta attendere la replica della proprietà del Santarcangelo Calcio all'intervento dell'ex presidente del club Roberto Brolli dopo l'uscita del patron Ivan Mestrovic. Il problema sul tappeto i conti della società.



A prendere la parola il vicepresidente del club gialloblu Stasa Hefti secondo cui "la risposta dell'ex presidente Brolli dimostra tutta la debolezza della vecchia proprietà che ancora prosegue pubblicamente, e con chiacchiere dispensate in città, in una ricostruzione totalmente irresponsabile della vicenda. La sorpresa, lo sconcerto e lo stupore del Sig. Brolli alla denuncia di un passaggio irregolare al momento della cessione della società, è l’ennesimo tentativo di travisare la realtà poiché gli stessi vecchi amministratori sono ben consapevoli delle loro responsabilità: da mesi si cerca di intavolare una trattativa per comporre la lite in via amichevole, tanto che è anche pervenuto da parte della vecchia proprietà un piano per un piccolo parziale rientro a scadenza 2034…

La due diligence di rito, come dice il Sig. Brolli, non è stata effettuata perché il Santarcangelo Calcio versava in condizioni molto difficili e in tempi così ristretti, non sussistevano le condizioni per fare alcunché, Ivan Mestrovic ha deciso di salvare la società garantendo la continuità della stessa mediante il versamento di 250.000 euro per pagare gli stipendi di settembre e ottobre, a fine novembre, prima ancora di acquisire la società il 29 dicembre, fidandosi della situazione contabile corrente.

Ha così evitato che la grave instabilità determinasse ulteriori punti di penalizzazione con gravi conseguenze per squadra e dipendenti quando la stagione era ancora all’inizio.



Infine il Sig. Brolli afferma che la variazione della scadenza Irpef di marzo, che ha poi determinato la penalizzazione, era stata comunicata in luglio. A quel tempo Mestrovic non conosceva neanche Santarcangelo, la proprietà era Brolli e soci che sicuramente, da bravi amministratori, avranno comunicato al consulente che si occupava delle paghe tutte le scadenze da rispettare nella nuova stagione. Il consulente è lo stesso che ha continuato a lavorare anche per la nuova proprietà: alla luce di tutti i fatti, anche i due punti di penalizzazione sono degni di approfondimento.



Come si diceva all’inizio tuttavia non sarà questo il territorio del confronto, il Sig. Brolli, che con una mano continua a invocare un accordo e con l’altra a dimostrarsi irresponsabile raccontando menzogne, deve sapere che la vicenda non si chiuderà con un botta e risposta sui media. La controversia è stata affidata allo Studio Associato Boldrini e sarà discussa nelle sedi più opportune".



Nella foto: uno striscione in lingua croata apparso al Mazzola: Mestrovic non mollare, siamo con te)