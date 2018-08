Cattolica, una due giorni di emozioni in mare con gli appassionati di Windsurf

Attualità

Cattolica

| 16:19 - 23 Agosto 2018

Torna puntuale anche quest’anno il “Windsurf Day Cattolica”. Giunto alla sua 38esima edizione, si svolgerà sabato 25 e domenica 26 agosto 2018. L’atteso e tradizionale evento è organizzato dal Circolo Nautico con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, Assessorato al Turismo. Saranno due giornate con un programma dedicato al vento ed al mare.

Gli eventi prenderanno vita tra il Circolo, la spiaggia libera ed il tratto di mare antistante (zona 110). Nel dettaglio, a partire dalle 14 del sabato la "Young Sup Race" under 18 per avvicinare i più giovani a questa pratica sportiva. A seguire appuntamenti come il "Crossfit on the beach" in collaborazione con Crossfit Cattolica e la sfida del "Palo della Cuccagna".

Alle 16,00 l'evento cardine, ovvero la "Regata Open Windsurf" molto partecipata e la successiva premiazione prevista per le 19,00. Ma ancora spazio nel pomeriggio al "Pilates in sup" in collaborazione con Wevov (alle 18,00) e lo Yoga al Tramonto (alle 20,00). A conclusione della prima giornata l'apericena alle 20,30 (con posti limitati agli iscritti alla regata e loro accompagnatori) e dalle 23,00 la festa che raccoglie numerosissimi giovani "Surf Groove Party" con musica e balli (aperta a tutti, purché maggiorenni). La domenica, infine, il Circolo resterà aperto tutta la giornata per un “open day” dedicato a chiuque intenda praticare attività sportiva o conoscere meglio questa realtà cattolichina.

“Al Windsurf Day – spiegano gli organizzatori - partecipano ogni anno professionisti da tutta Italia. Nel corso dell’evento e la domenica vi sarà la possibilità di avvicinarsi a questo mondo provando le tavole seguiti dai nostri collaboratori. Tra i più bei ricordi di questo evento, comunque, ci piace ricordare la maglietta ufficiale dell’iniziativa che, come tutti gli anni, viene ideata e disegnata da Aldo Drudi, apprezzato grafico dei caschi dei piloti della MotoGP da Valentino Rossi a Nakano e molti altri. Per gli appassionati di mare e vento il Windsurf Day è un evento imperdibile e rappresenta un grande appuntamento ormai imprescindibile dell’estate adriatica”.