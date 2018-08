I fedelissimi della Riviera: Marzio e Cristina, da 50 anni in vacanza a Cattolica

Attualità

Cattolica

14:51 - 23 Agosto 2018

Doppio “attestato di fedeltà”, da parte dell'Amministrazione Comunale di Cattolica, per due turisti che da decenni non tradiscono la Regina. Una prima targa è andata a Marzio Papetti che da 50 anni trascorre le sue vacanze in città. Nato a Melegnano (Milano) nel 1963, il signor Papetti ha iniziato a frequentare Cattolica dall’età di 5 anni ed in particolare lo stabilimento Stella Marina. Ad accompagnarlo alla cerimonia di questo riconoscimento c’erano la famiglia ed il bagnino Battista Dellasantina. La targa gli è stata consegnata dal primo cittadino Mariano Gennari.

Una seconda premiazione ha visto protagonista Cristina Valsecchi che quest'anno ha compiuto 50 anni e da sempre trascorre il suo periodo di riposo estivo a Cattolica presso l'Hotel Alba. La Valsecchi è Presidente della Delegazione Valle San Martino della ConfCommercio di Lecco ed Assessore comunale a Calolziocorte (Lecco) dove gestisce una pasticceria-gelateria. A consegnarle la targa il vicesindaco Valeria Antonioli. Tra le due vi è stato un piacevole scambio di esperienze riguardo la gestione amministrativa delle proprie realtà comunali. Per tutti appuntamento ancora rinnovato alle prossime stagioni per allungare gli anni di “fedeltà”.