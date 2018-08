Dopo l'arresto un marocchino dà in escandescenze in caserma: danneggiata una porta. Condannato

Cronaca

Rimini

| 14:49 - 23 Agosto 2018

Nel corso della notte di mercoledì, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Miramare, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza e danneggiamento, B. A., 32 enne marocchino, da anni residente in Italia, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, transitando in via Garibaldi, venivano avvicinati da alcuni turisti che indicavano un cittadino nordafricano in evidente stato di alterazione psicofisica. Lo stesso, senza alcun apparente motivo, aveva poco prima rovesciato in strada il contenuto di un bidone della spazzatura e, invitato da alcuni passanti a rimettere in ordine il tutto, iniziava ad inveire pesantemente nei loro confronti, minacciandoli. Lo stesso, alla vista dei militari, negava ogni addebito continuando a porre in essere un atteggiamento violento verso i presenti, tentando di superare il controllo dei militari con l’intento di aggredire i cittadini che nel frattempo stavano raccontando l'episodio ai militari. Condotto in caserma per le operazioni di identificazione, l’uomo andava di nuovo in escandescenza, tentando dapprima di colpire i militari e poi danneggiando la porta di un ufficio contro cui si era scagliato con violenza. Bloccato e riportato alla calma con non poca difficoltà, l’uomo veniva tratto in arresto.

Giovedì B.A. è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione con sospensione della pena condizionata al pagamento dei danni causati entro il termine di tre mesi.