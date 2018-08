Doppio furto in spiaggia ai bagni 5 e 106: arrestati dai carabinieri e condannati due nordafricani

Cronaca

| 14:41 - 23 Agosto 2018

Due arresti mercoledì dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini e della Stazione Rimini Porto. In manette in flagranza per tentato furto aggravato, B. K., tunisino classe 1986, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti: solo lunedì scorso è stato condannato e liberato scorso per il medesimo reato dopo l'arresto da parte della Polizia. Giovedì il giudice lo ha condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di euro 900 di multa e tradotto presso il carcere di Rimini.

L’uomo, passeggiando tra gli ombrelloni del bagno n5, approfittando dell’assenza dei turisti, allontanatasi per fare un bagno per contrastare la calura del primo pomeriggio, frugava in una borsa lasciata incustodita sotto un ombrellone asportando due smartphone di ultima generazione. Sorpreso dal bagnino, l’uomo si dava alla fuga abbandonando la refurtiva. Grazie alle indicazioni fornite dal bagnino, che nel frattempo aveva allertato il 112, i Carabinieri rintracciavano poco dopo l’uomo bloccandolo mentre si aggirava in piazzale Fellini. La refurtiva è stata rinvenuta e restituita al proprietario.

Nel pomeriggio nella zona del Bagno 106 è stato arrestato in flagranza per i reati di furto aggravato e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, H. R., tunisino classe 1984, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Anche in questo caso, le indicazioni fornite da un bagnino hanno consentito di bloccare l’uomo che si era impossessato di una borsetta lasciata incustodita sotto l’ombrello del bagno 106. La refurtiva, purtroppo, non è stata rinvenuta in quanto verosimilmente consegnata a dei complici nel corso della fuga. Inoltre, all’atto del fermo, l’uomo forniva generalità diverse rispetto alle proprie. H. R. è stato condannato giovedì dal giudice ad 8 mesi di reclusione e va in carcere.