Come non cadere nella truffa della casa vacanza: ecco i consigli dei Carabinieri

Attualità

Riccione

| 14:17 - 23 Agosto 2018

I Carabinieri di Riccione e Cattolica hanno scoperto i responsabili di diverse truffe della "casa vacanza fantasma", otto persone italiane, dai 40 ai 58 anni, cinque uomini e tre donne. Le vittime leggevano inserzioni su Internet, a prezzi particolarmente vantaggiosi, ma dopo aver versato una caparra di 200-300 euro con mezzi di pagamento telematici, arrivano in Riviera e si ritrovavano senza un alloggio. I Carabinieri hanno pubblicato un vademecum con consigli utili per non cadere nella truffa.



Leggi il vademecum nella Fotogallery