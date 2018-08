Il motoscafo si spegne e imbarca acqua, paura per quattro persone nei pressi del porto di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 23 Agosto 2018

Disavventura vissuta in mare per due uomini e donne che giovedì mattina, all'imboccatura del porto di Rimini, si sono ritrovati con il loro motoscafo che imbarcava acqua. Inoltre il motore dell'imbarcazione, lunga circa 6 metri, si era spento e non si riavviava. Una pattuglia della squadra nautica della Polizia è stata allertata dalle grida delle quattro persone in difficoltà. Immediatamente i poliziotti hanno messo in salvo le due donne, poi tornando indietro hanno rimoarchiato il motoscafo, portandolo a riva assieme al resto dell'equipaggio.