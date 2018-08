Emergenza sanitaria durante la vacanza a Rimini: arriva la app per aiutare i turisti

Attualità

Rimini

| 13:21 - 23 Agosto 2018

E' stata presentata giovedì mattina, nella sala stampa della Residenza comunale di Rimini, l'applicazione "AidYou" per smartphone (Android e IOS) per la gestione delle più comuni emergenze di carattere sanitario e sociale. Un innovativo progetto del Cemec, curato dal Centro Europeo della Medicina delle Catastrofi operante sotto l'egida del Consiglio d'Europa, con la collaborazione della Segretariato di Stato alla Sanità e Servizi Sociali della Repubblica di San Marino.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, il Vicesindaco del Comune di Rimini, Gloria Lisi, Franco Santi - Segretario di stato della Repubblica di San Marino alla sanità e sicurezza sociale - e il Presidente del Cemec (e ideatore della app), Enrico Bernini Carri

Nato su esplicita richiesta della Commissione Rischi Maggiori del Consiglio d’Europa, il progetto "AidYou" si è dapprima sviluppato per fornire uno strumento di consulenza ed aiuto ai migranti, poi si è evoluto, modificandisi ed arricchendosi, in uno strumento studiato per tutta la popolazione ed i turisti che possono avere difficoltà a gestire una situazione emergenziale in un paese straniero, senza conoscerne la lingua. La App "AidYou", strutturata sui temi della Cura della persona e sulla Sicurezza delle persone, è strutturata in modo semplice, intuitivo, avvalendosi dell’aiuto di vignette esplicative che accompagneranno l’utente nel percorso.

Il programma non vuole sostituirsi in alcun modo ai già esistenti Manuali di Primo Soccorso, avventurandosi nella esplicazione di manovre salvavita, ma accompagnerà l’utente nelle prime fasi dell’emergenza, fasi nelle quali verrà suggerito cosa fare in attesa dei soccorsi professionali (per la Riviera e i suoi turisti introdotto ad esempio le misure previste per una balneazione sicura). Già adesso, proprio per la diffusione tra i turisti della riviera riminese e della Repubblica di San Marino, la App è fruibile in cinque lingue (italiano, francese, tedesco, inglese, russo) e verrà implementata entro la fine del 2018 in almeno altre sette lingue (arabo, polacco, ucraino, georgiano, spagnolo, portoghese, greco).