Ruba uno zaino nella spiaggia libera sotto gli occhi delle telecamere del presidio di Polizia

Cronaca

Riccione

| 13:05 - 23 Agosto 2018

Ruba uno zaino, sotto gli occhi delle telecamere del presidio di Polizia in piazzale Roma a Riccione. Un 35enne residente in Friuli Venezia Giulia, pregiudicato, è stato denunciato per il reato di furto aggravato, nella tarda mattinata di mercoledì. L'uomo aveva portato via lo zaino, posto su un telo da una giovane turista italiana, che stava trascorrendo la mattinata con un'amica nella spiaggia libera di piazzale Roma. La Polizia, raccolta la denuncia, ha individuato il responsabile grazie al sistema di videosorveglianza del proprio avamposto: alle 13.30 il 35enne è stato rintracciato e identificato.