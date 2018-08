Per una delusione d'amore un turista francese tenta il suicidio tagliandosi le vene: salvato

Cronaca

| 12:54 - 23 Agosto 2018

A Cattolica il pronto intervento dei Carabinieri e del personale del 118 hanno salvato la vita ad un turista francese di 44 anni ospite in un albergo cittadino che ha tentato il suicidio tagliandosi con una lametta da barba le vene sull’avambraccio sinistro e ingerendo degli psicofarmaci. All’origine del gesto una forte delusione d’amore. A dare l’allarme alcuni ospiti dello stesso hotel che hanno notato copiose tracce di sangue sul balcone attiguo alla loro camera. All’arrivo i militari e il personale sanitario hanno forzato la porta della camera in cui alloggiava il turista scoprendo la gravità della situazione. L’uomo è ricoverato all’ospedale Ceccarini di Riccione nel reparto psichiatrico, ma non è in pericolo di vita.