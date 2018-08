Calcio Promozione: aperta campagna abbonamenti Vis Misano, l'appello del presidente Belpassi

Sport

Misano Adriatico

| 12:27 - 23 Agosto 2018

Scatta giovedì 23 agosto la campagna abbonamenti per la stagione del ritorno del Vis Misano nel campionato dilettanti di Promozione.



Grazie al girone da 18 squadre, saranno ben 17 le partite che la squadra di mister Marco Bucci disputerà tra le mura amiche, a cui sarà possibile assistere sottoscrivendo l’abbonamento, che permetterà l’accesso sia allo Stadio Santamonica che al centro sportivo Misano Football City.



Inoltre, grazie al servizio di diretta live sui social network, si potrà rimanere informati in tempo reale su tutte le partite esterne.



"L’abbonamento - riferisce il Presidente Albo Belpassi - non è rivolto solamente a chi è interessato a vivere l’emozione della domenica allo stadio, ma è un modo per contribuire alla vita del calcio misanese. Ci aspettiamo un piccolo contributo da molti, non solo dagli appassionati ma da tanti privati e dalle piccole realtà economiche di Misano; è arrivato il momento che tutti facciano sentire la propria vicinanza alla nostra grande famiglia, fra prima squadra e settore giovanile superiamo i 300 tesserati e avremmo bisogno di tutti visto che siamo la squadra della città di Misano."



Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la Segreteria Sportiva del centro sportivo Misano Football City, aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, oppure presso il Campo Sportivo Villaggio Argentina in orario serale.



Non serve alcun documento di identità. Sarà sufficiente compilare un form con i propri dati di contatto per rimanere sempre informati sull’andamento della stagione e su sorprese e novità da parte dei nostri sponsor.