Alex Zanardi incanta Riccione, bagno di folla per il campione al pre-event DMT

| 12:18 - 23 Agosto 2018

Il carisma di Alex Zanardi ha emozionato il pre event del DTM e migliaia di persone nella serata di mercoledì a Riccione, prima a Villa Mussolini intervistato da Lia Capizzi per trenta minuti in diretta su Sky Sport 24 e poi sul palco in piazzale Roma. Il prestigioso campionato automobilistico da domani sarà protagonista a Misano World Circuit (due gare in notturna, sabato e domenica alle 22.30) con le supercar Audi, Bmw e Mercedes, insieme al FIA Formula 3 European Championship (tre gare fra sabato pomeriggio e domenica) e l’Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup (due gare fra sabato e domenica).





In audio (intervista di Stefano Ferri) il campione Alex Zanardi

Sabato 25 a Misano World Circuit si sposeranno rock e supercar in una serata imperdibile. Alle 20.30 il paddock 2 ospiterà il concerto di Gianna Nannini, rocker amatissima anche in Germania e poi alle 22.30 il semaforo verde di Gara 1 del DTM, col debutto assoluto in notturna del prestigioso campionato automobilistico che vede schierate Mercedes, Bmw e Audi con numerosi piloti protagonisti anche in Formula 1.

I biglietti sono ancora disponibili sul Circuito TicketOne e in prevendita manterranno il prezzo promozionale di 25 euro che comprende concerto e Race 1 grazie all’iniziativa di ITR, società che organizza il DTM. Il concerto si svolgerà nell’area del paddock 2, accessibile sia dalle tribune (per chi è già in circuito) sia dall’esterno (ingresso principale di Misano World Circuit di via Kato).

IL DTM IN TV: dopo i 30’ di diretta su Sky Sport TG24, anche le gare del DTM saranno trasmesse in diretta sul canale Sky Arena, abbinate a servizi in programma su Sky Sport 24 e Skysport.it. In programma anche il live stream sulle piattaforme Facebook per le gare e le qualifiche con il commento di Emiliano Perucca Orfei e Nicola Villani. Anche DAZN trasmetterà servizi in differita sulle gare.