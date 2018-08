Pattinaggio, oltre 1800 atleti in pista a Misano per il memoria "Giorgio Perinetti"

Sport

Misano Adriatico

| 12:11 - 23 Agosto 2018

Anche quest’anno la chiusura della stagione estiva a Misano Adriatico si tinge di sport con i colori di AICS Associazione Italiana Cultura Sport: torna infatti per la 42esima edizione la Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”, che da sabato prossimo, 25 agosto, e per due settimane porterà numerose presenze in città, oltre ad occasioni di spettacolo e divertimento per tutti.

Saranno infatti oltre 1.800 gli atleti che fino al 7 settembre saranno impegnati al Centro Sportivo “Rossini” in più di 140 competizioni, tutte ad ingresso gratuito: dalle gare promozionali (riservate agli atleti che non hanno mai svolto attività federale) a quelle di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, danza, coppie artistico, solo dance, solo dance in line, gruppi spettacolo e sincronizzato. In palio per i migliori ci sono i titoli iridati di specialità AICS in tutte le categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores.

I partecipanti, appartenenti a circa 140 società affiliate AICS, provengono da 15 differenti Regioni, dalla Puglia al Piemonte, dalla Sicilia alle Marche. Insieme agli atleti, sono in arrivo migliaia tra tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara, pronti a loro volta ad affollare le strutture ricettive del territorio in un momento in cui le presenze complessive legate alla stagione balneare iniziano solitamente a diminuire dopo il picco di Ferragosto.

Insieme alle gare in programma, uno dei momenti più spettacolari della rassegna sarà rappresentato anche quest’anno dal Gran Gala AICS di pattinaggio, in programma sabato 1 settembre alle ore 21: un appuntamento al quale prenderanno parte grandi campioni a livello italiano ed internazionale, che si esibiranno sotto gli occhi dei presenti in performance ed esibizioni dall’elevato tasso tecnico e di grande impatto scenografico.

Anche quest’anno i Campionati di Pattinaggio artistico si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale AICS che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole con migliaia di competizioni che assegneranno i titoli italiani di Atletica leggera, Basket, Beach Tennis, Beach Volley, Bocce, Golf, Pallavolo e Tennis; ma anche conferenze, incontri formativi e momenti di socializzazione promossi dall’Associazione.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui il Comune di Misano Adriatico.

Per informazioni: www.aics.it.