Scomparsa Roberto Valducci, il cordoglio di Confindustria Romagna "pioniere determinato e tenace"

Attualità

Rimini

| 11:34 - 23 Agosto 2018

In una nota Confindustria Romagna esprime cordoglio per la scomparsa di Roberto Valducci, patron di Valpharma.



Gli imprenditori di Confindustria Romagna esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’amico e collega Roberto Valducci Presidente dell’Associazione riminese dal 1997 al 1999.

Roberto Valducci è stato un grande testimone ed esempio del valore del fare impresa.

Pioniere dell’industria farmaceutica nel nostro territorio, è stato un simbolo di determinazione, tenacia, intraprendenza e grande impegno. Un uomo ed un imprenditore di grande valore, fortemente radicato alle radici e ai valori del nostro territorio e mosso allo stesso tempo da una chiara visione globale.

Un professionista, un vero motivatore ed innovatore, che con la sua creatività e con grande passione per il lavoro, ha contribuito alla crescita della stessa Associazione degli Industriali e allo sviluppo della Romagna investendo in diversi campi e settori, dall’impresa manifatturiera alla cultura.

In questo momento di dolore Confindustria Romagna si stringe alla famiglia mantenendo vivo il ricordo del suo ottimismo ed instancabile entusiasmo.