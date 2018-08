Case vacanze fantasma a prezzi stracciati, altre truffe in Riviera: ad agosto 50 casi, 8 persone denunciate

Cronaca

Rimini

| 11:01 - 23 Agosto 2018

Ennesima truffa delle 'case vacanza fantasma' scoperta dai carabinieri di Riccione e Cattolica che hanno denunciato otto persone, individuate come responsabili di inserzioni su internet che pubblicizzavano appartamenti estivi a prezzi stracciati. Si tratta di soggetti di varie regioni d’Italia, dal Veneto al Piemonte, dalla Campania alla Calabria passando per la Basilicata, dai 40 ai 58 anni, tra cui tre donne. Tra loro nessun legame.

Il cliente, versando una caparra di 200 o 300 euro pagati attraverso pagamenti telematici con carte di credito ricaricabili, si aggiudicava anche una villetta per l'estate, per poi arrivare in Riviera e scoprire che era stato truffato. Le case pubblicizzate e vendute su internet erano anche appartamenti di lusso, affittati, appunto, a prezzi concorrenziali.

Nel solo mese di agosto sono state cinquanta le truffe accertate dai Carabinieri su tutto il territorio nazionale di cui una trentina solo a Cattolica dove il fenomeno si è acuito in maniera particolare col caso di più famiglie che si sono ritrovate di buon mattino allo stesso indirizzo (via Torino e via Milano soprattutto) dove la casa vacanza sognata in realtà non esisteva. In tutta l'estate sono 15 i denunciati e cento di casi di truffa.