Polisportiva Garden Rimini, sabato 25 grande festa per la prima edizione dei Garden Awards

Consueto appuntamento di fine agosto con la festa serale dello Junior Club del Garden che si terrà sabato 25 agosto a partire dalle 16.00 e in contemporanea andrà in scena anche la 1a edizione dei Garden Awards, ovvero il premio ai ragazzi più meritevoli delle accademie sportive del Garden.

Come sempre durante il pomeriggio/sera si svolgeranno le attività sportive per gli 850 bambini/ragazzi che hanno frequentato il centro estivo e gli adulti con giochi, divertimento e spettacoli per la festa che sarà a tema “L’Arcobaleno dello Sport”.

Dopo lo spettacolo delle 20.00 ci sarà la consegna dei Garden Awards, i premi agli atleti più meritevoli che riceveranno borse di studio sportive da utilizzare per proseguire gratuitamente per alcuni mesi le rispettive attività sportive.

Questo il programma completo della festa:

15:45 | ritrovo di tutti i bambini sotto la vela

16:00 | inizio attività gruppi Pistacchi e Viola, gruppo Rossi

16:00 | percorso in Laguna

16:00 | calcio

17:00 | calcio

17:00 | karate

Per i più grandi, dal gruppo Bianchi al gruppo Silver, dalle 16:00 alle 18:00 a rotazione si svolgeranno attività di, calcio, basket, volley, beach tennis, beach volley.

In contemporanea, gli adulti potranno partecipare alla lezione di Aquagym (h. 16.00) e Body Balance (h. 17.00); dalle 18.00 via al pic-nic nel parco in attesa dello spettacolo “L’arcobaleno dello sport” previsto per le 19.00.

Al termine dello show ecco la grande novità 2018 con la premiazione della prima edizione dei “Garden Awards” e la consegna delle borse di studio sportive agli atleti più meritevoli che si sono distinti nelle varie attività durante l’estate.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo negli spazi interni della struttura. La partecipazione all’evento è gratuita, per tutte le informazioni chiamare lo 0541 774230 o www.gardensportingcenter.it