Bellaria, la scambia per una prostituta e cerca di violentarla, serata da dimenticare per giovane nigeriana

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:05 - 23 Agosto 2018

Una 25enne di nazionalità nigeriana ha subito una tentata violenza da uno straniero. La vicenda, riportata dal Corriere Romagna e dal Resto del Carlino, è avvenuta all'inizio di agosto a Bellaria. La ragzza stava camminando quando è stata avvicinata dall'uomo che, scambiandola per una lucciola, le ha messo dei soldi in mano pretendendo una prestazione. Lei lo ha respinto e, per tutta risposta, è stata trascinata in un luogo appartato venendo poi pesantemente palpeggiata. Lui si è quindi allontanato tornando però alla carica, investendola con la bici e picchiandola. Le urla della 25enne hanno richiamato l'attenizione di chi passava di lì, costringendo l'uomo alla fuga. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Bellaria.