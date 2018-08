Baseball, i Pirati ko a Parma (1-0) sono costretti alla bella per la finale scudetto: si gioca sabato a Rimini

Sport

Rimini

| 02:17 - 23 Agosto 2018

Il Rimini Baseball perde di misura per 1-0 gara4 sul diamante ducale dello Stadio Cavalli grazie alla eccellente prova del partente cubano Casanova autore di una complete game. I Pirati devono recitare il famoso mea culpa per le troppi occasioni sprecate in attacco e, se vogliamo anche un pizzico di malasorte negli episodi decisivi nel momento clou della gara. Si va così sul 2-2 nella serie: sabato sera (25 agosto playball ore 20.30) sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati si disputerà la decisiva gara5 che decreterà la seconda finalista. Chi vincerà affronterà l’UnipolSai Bologna in finale scudetto.

Nelle prime cinque riprese di gara domina l’equilibrio tra le due squadre grazie alle buone prestazioni dei due lanciatori partenti Casanova ed Hernandez ben supportati dalle proprie difese. I Pirati possono rammaricarsi per aver sciupato due ghiotte opportunità di sbloccare il punteggio, entrambe con due corridori agli angoli e Angulo (doppio gioco al 1°inning e out in diamante al 3°inning) nel box di battuta. Al quinto sempre gli ospiti non riescono a concretizzare l’ennesima occasione, dopo il k di Noguera, N. Garbella tocca un singolo, poi dopo la rimbalzante in scelta difesa di Romero questa volta Angulo batte valido. Ma Ustariz al secondo lancio di Casanova verrà eliminato facilmente in prima da Mirabal. Nella parta bassa della sesta ripresa il Parma Clima non capitalizza la prima vera chance di mettere il naso avanti: Koutsoyanopulos tocca una valida, poi Desimoni lo porta in seconda con un perfetto bunt di sacrificio. Sulla radente di Mirabal il corridore avanza in terza, poi Zileri si guadagna la base ball. Sale in pedana il manager riminese Ceccaroli che decide di inserire Morellini al posto di un positivo e solido Hernandez. Il neo entrato completerà l’out di Sambucci (pop sulla seconda) che terminerà l’offensiva ducale.

A fine ottavo sulla collinetta neroarancio è salito Bassani al posto dell’ottimo rilievo Morellini. Qui arriva la svolta decisiva della gara. Koutsoyanopulos si guadagna una base ball fondamentale, poi sul preciso bunt di Desimoni, il corridore ducale arriva in seconda, poi prosegue la corsa verso la terza e giunge salvo in tuffo sul sacchetto toccato dal guanto di Di Fabio (decisione molto dubbia presa dall’arbitro Caser). Dopo la base intenzionale concessa a Mirabal in pedana sale a lanciare l’olandese Kelly. L’ex Neptunus affronta come primo uomo Zileri che tocca una volata di sacrificio a destra consentendo così al compagno di pestare il piatto di casa base per il vantaggio parmigiano (1-0). Poi Sambucci sarà out al piatto. Nel finale di gara il gigante cubano Casanova incasserà la valida di Celli, poi dopo il bunt di Molina (out stretto in seconda), chiuderà alla grande la partita completando le ultime due eliminazioni. Partita completa di Casanova (117 lanci) che permette ai suoi di vincere gara4 tra gli applausi del pubblico locale.



Gara 4

Rimini Baseball 0

Parma Clima 1

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (2/5), N. Garbella ed (1/3), Romero es (1/4), Angulo int (1/4), Ustariz 1b (0/3), Batista dh (0/3), Celli ec (1/3), Molina r (0/3) (Cit pr 0/0), Di Fabio 3b (0/3) (G. Garbella ph 0/1).

PARMA CLIMA: Koutsoyanopulos ed (1/3), Desimoni es (0/2), Mirabal int (0/3), Zileri dh (0/2), Sambucci 1b (0/4), Poma ec (1/3), Morejon r (1/2), Paolini 2b (1/3), Scalera 3b (0/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 000 000 000 = 0 bv 6 e 0

Parma Clima 000 000 01X = 1 bv 4 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

Hernandez (i) 5.2 bvc 4 bb 1 so 2 pgl 0

Morellini rl 1.1 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 0

Bassani (L) rl 0.1 bvc 0 bb 2 so 0 pgl 1

Kelly rl 0.2 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0



Casanova (W) rl 9.0 bvc 6 bb 3 so 6 pgl 0



NOTE Doppio di Noguera (foto Bassani). Errore: Paolini.