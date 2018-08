Calcio RSM, l'ottimismo di Zanchi, presidente della Juvenes/Dogana: 'Puntiamo ai playoff'

Sport

Repubblica San Marino

| 22:04 - 22 Agosto 2018

Ad un mese dall’inizio della stagione calcistica sammarinese, il presidente della Juvenes/Dogana Lino Zucchi fa il punto su mercato e obiettivi. “Anche per il prossimo anno abbiamo confermato il blocco di giocatori ed attinto dal settore giovanile. Quest’ultimo rappresenta per noi, più del 60% del patrimonio della società. Abbiamo dato anche una dozzina di giocatori in prestito per la prossima stagione. Il nostro vivaio resta un punto fondamentale anche per la crescita del calcio sammarinese”.

Il presidente Zucchi si esprime anche sul mercato: “Grazie alle mosse dei miei collaboratori Piero Bronzetti e del DS Giordo Bagli, siamo riusciti a prendere giocatori di spessore ed affermati. Il gruppo è giovane e tutti se la giocano, sono molto soddisfatto di quello che abbiamo costruito”.

Zucchi spende anche parole positive per il neo-allenatore: “Massimo Mancini è un tecnico giovane che però ha già vinto, sia con la Marignanese che con il Sant’Ermete. Per lui sarà la prima esperienza sul Titano ma l’ho visto molto motivato. È un tecnico conosciuto nel circondario e siamo contenti di aver trovato l’accordo con lui”.

Idee chiare anche sull’obiettivo minimo da raggiungere: “Migliorare i risultati degli ultimi anni significherebbe entrare nei playoff e proseguire, questo è quello che vuole fare la società. Nella ultima stagione ci siamo arrivati vicino, lo scorso anno ad esempio, abbiamo centrato i playoff di Coppa e per un soffio non siamo entrati in quelli di campionato. Con il nuovo regolamento, in campionato ci saranno ancora più stimoli per centrare i playoff (quest’anno il regolamento cambia dopo tanto tempo, nda)”.

Intanto lo scorso 13 agosto è iniziata la preparazione sul campo di Miramare (le condizioni del campo di Dogana non consentono ai ragazzi di Mister Mancini di allenarsi. Il 29 agosto occhi puntati sul sorteggio del calendario che sancirà in definitiva quale sarà la prima avversaria da affrontare e via via il resto del percorso. Ci sono un mix di elementi positivi che lasciano presagire che quello che sta per iniziare, tra cambiamenti e nuovo format, sarà un campionato ricco di sorprese. La Juvenes/Dogana vuole fare il suo percorso con la giusta motivazione e con la voglia di far bene il proprio lavoro.