Calcio C, l'8 settembre i gironi e il calendario. Campionato al via il 16, la prima del Rimini al Neri il 22

Sport

Rimini

| 21:53 - 22 Agosto 2018



L’assemblea dei presidenti dei club di serie C riuniti a Roma ha deliberato all’unanimità che il calendario sabato 8 settembre - il giorno seguente i verdetti del Consiglio di Garanzia del Coni - verranno formati i gironi e a seguire presentato il calendario. La prima di campionato si giocherà domenica 16 settembre; il Rimini, che aveva chiesto di giocare la prima partita in trasferta, debutterà al Romeo Neri domenica 22. Il calendario di Coppa Italia resta immutato: domenica 26 il derby contro l’Imolese si giocherà cpme annunciato al Morgagni.



IL TEST Nel test del Romeo Neri contro la Marignanese di mercoledì pomeriggio successo dei biancorossi per 2-1 con reti di Candido e Dominici nel primo tempo e di Viti nella ripresa. Si sono giovati due tempi di 45 minuti.

COPPA ITALIA I prezzi della sfida Rimini-Imolese, valida per la seconda giornata del turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, si giocherà come detto domenica 26 agosto allo stadio “Morgagni” di Forli con inizio alle ore 20.30.

Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna Centrale: 12; Laterale: € 10; Curva/Gradinata: 7

Non sono previste riduzioni di alcun tipo, gli Under 14 entreranno gratuitamente dietro presentazione all’ingresso di un documento d’identità.

I biglietti in prevendita si possono acquistare, muniti di documento d’identità, nei seguenti punti vendita: Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo Oppure tramite i circuiti Go2 (www.go2.it) e Ticketland2000 (www.ticketland1000.com), on-line o nei punti vendita indicati sui rispettivi siti.