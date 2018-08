Rimini, venduto appartamento confiscato alla criminalità. Il Comune doveva usarlo per ospitare senzatetto

Attualità

Rimini

| 21:36 - 22 Agosto 2018

Un appartamento confiscato nel 2012 a un imprenditore, in base alla legislazione antimafia, è stato venduto, diversamente da quanto prospettato inizialmente dall'Amministrazione Comunale, spiega il Gruppo Antimafia Pio La Torre; il vicesindaco Gloria Lisi aveva preventivato, a fine 2012, che l'appartamento entrasse nel patrimonio del Comune e fosse utilizzato nell'ambito del progetto "Housing First", per dare un alloggio a persone senza fissa dimora. Un'ipoteca che gravava prima del sequestro ha permesso a un istituto di credito di entrare in possesso dell'immobile in questione, sito in via Satyricon. Relativamente alla vendita, scrive il GAP in una nota: "Fuor da ogni intento polemico – che mai ci è appartenuto, come può serenamente testimoniare la nostra attività decennale – ma con il solo scopo di fare il punto della situazione sull’immobile di via Satyricon, chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale se ciò corrisponda al vero (la vendita, n.d.r.) o in ogni caso di aggiornare tutti i cittadini sulla situazione attuale dell’appartamento". Prosegue la nota: "Siamo sinceramente convinti che un tema del genere, strettamente connesso con l’eventuale riutilizzo sociale del bene a favore della collettività, previsto dalla legge n. 109/96, non possa che essere governato dall’assoluta trasparenza e dal dibattito pubblico". Il Gap chiede quindi che sia fatta chiarezza: l'appartamento è stato venduto per soddisfare dei creditori, si domandano i responsabili del Gap, che desiderano chiarezza sul perché della mancata comunicazione da parte del Comune: "non perché contrari a prescindere alla vendita di un bene confiscato – conoscendo le oggettive difficoltà che possono derivare da vicende analoghe (certo avremmo auspicato un esito diverso, non possiamo nasconderlo) – ma quantomeno nell’ottica di consentire a tutti i cittadini riminesi una corretta ed aggiornata informazione sullo stato dei beni confiscati presenti sul nostro territorio".