Rimini Calcio, nella partitella con la Marignanese subito a segno Candido. Coppa Italia a Forlì il 26 agosto

| 21:10 - 22 Agosto 2018

Nuovi minuti nelle gambe e un altro passo avanti verso le partite che contano per il Rimini di mister Luca Righetti che questo pomeriggio, al “Romeo Neri”, ha effettuato un allenamento congiunto con la Marignanese. Per i biancorossi sono andati a segno il neo-acquisto Candido e Viti, per la Marignanese Domini. Intanto c'è l'ufficialità: la sfida Rimini-Imolese, valida per la seconda giornata del turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, si giocherà seguendo le disposizioni indicate dalla Lega, dunque domenica 26 agosto allo stadio “Morgagni” di Forli con inizio alle ore 20.30.