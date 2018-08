Villa Verucchio: scivola per evitare l'incidente, scooterista di Novafeltria finisce in ospedale

Cronaca

VillaVerucchio

| 20:06 - 22 Agosto 2018

Un 50enne D.F. di Novafeltria, è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Villa Verucchio, all'altezza del civico 269 di via Casale, intorno alle 19.45 di mercoledì. L'uomo, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, stava percorrendo la Marecchiese in direzione Rimini, quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trovato di fronte una Opel Meriva: l'automobile, che viaggiava in direzione opposta, ha svoltato a sinistra, attraversando l'altra corsia. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri: il conducente dello scooter sarebbe riuscito ad evitare l'impatto contro la vettura, ma è scivolato ed è caduto al suolo. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto.