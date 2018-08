Il suo corpo galleggiava in acqua, muore una donna a Torre Pedrera di Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:32 - 22 Agosto 2018

Quando è scattato il soccorso non c'era già più niente da fare, i bagnini di salvataggio l'hanno portata a riva priva di vita. E' morta così una donna di 77 anni che si trovava in vacanza a Torre Pedrera di Rimini. L'allarme è scattato intorno alle 16 di mercoledì. Davanti al bagno kamone beach, è stato visto galleggiare in mare il corpo di una donna. In prima battuta sono intervenuti i bagnini per portare a riva il corpo della bagnante che si trovava in acqua da sola. Purtroppo non c'è stato niente da fare, né per i bagnini, né per il personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e l'auto medica. Ad occuparsi dei rilievi gli uomini della Capitaneria di Porto. Ancora da definire la causa del decesso: se si è trattato di un annegamento o di un malore. Foto di repertorio.