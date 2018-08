FOTO: oltre due ore di risate con lo show di Enrico Brignano, mattatore all'Arena della Regina

Attualità

Cattolica

| 17:25 - 22 Agosto 2018

Martedi 21 agosto, all'Arena della Regina di Cattolica, si è esibito il grande attore comico romano, della scuola di Gigi Proietti, Enrico Brignano. Oltre duemila e duecento persone hanno affollato l'Arena per trascorrere una serata di allegria e Brignano sicuramente non li ha delusi. Molto belle le scenografie che si sono succedute durante le oltre due ore di spettacolo portate avanti dal bravissimo attore senza pause. Risate e scrosci di applausi si sono succeduti per tutto lo spettacolo.

