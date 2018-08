Santarcangelo Calcio, la replica di Brolli al nuovo patron Mestrovic: 'Il club mantenga i suoi impegni'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:35 - 22 Agosto 2018

L'ex presidente del Santarcangelo Calcio Roberto Brolli dopo un lungo silenzio scende in campo dopo l'entrata a gamba testa del suo successore, Ivan Mestrovic.

Ho appreso con sconcerto e stupore le dichiarazioni del nuovo presidente del Santarcangelo Calcio Ivan Mestrovic in ordine alla situazione amministrativa e finanziaria del club Santarcangelo Calcio da lui rilevato. A suo dire il debito sarebbe il doppio rispetto a quello emerso dalla documentazione in suo possesso al momento del passaggio della società avvenuto attraverso una sottoscrizione effettuata dallo stesso Mestrovic. Il quale ha rifiutato di effettuare la due diligence di rito, che pure gli era stata proposta, per accelerare i tempi della trattativa.

Mi chiedo perché solo dopo tanti mesi, a retrocessione avvenuta, venga denunciata dallo stesso Mestrovic questa situazione dopo che peraltro da tempo la vecchia proprietà da me rappresentata, unitamente all’amministrazione comunale, sorpresi dalle voci che circolavano nell’ambiente calcistico e in città, avevano richiesto inutilmente allo stesso Mestrovic un incontro per chiarire la situazione. Quanto ai conti bloccati, la vecchia dirigenza ha lasciato la società libera da vincoli ed in grado di operare finanziariamente a 360 gradi. Se sono emersi fatti a noi sconosciuti si deve al fatto che non sono stati mantenuti gli impegni presi dalla nuova proprietà.

Ci auguriamo che al più presto venga fatta chiarezza sui vari punti in modo tale che sia data continuità ai progetti che la nuova proprietà aveva enunciato, anzi sbandierato, al momento del suo avvento e che l’uscita di Mestrovic non sia solo un pretesto per una sua uscita di scena in questo caso assai poco elegante col rischio concreto di fallimento della gloriosa società gialloblu. Ipotesi questa un personaggio blasonato come Mestrovic vorrà scongiurare.



IL SANTARCANGELO CALCIO E LA FIGC Per quanto riguarda l’ingiustizia patita dal Santarcangelo sotto il versante della giustiza sportiva, siamo al fianco di Mestrovic in maniera incondizionata. I torti subiti dal club sono sotto gli occhi di tutti. Forse, però, con un coinvolgimento anche solo esterno della vecchia dirigenza nella vita del club l’errore che pure è stato commesso riguardo alla vicenda Irperf e che ha originato tutti i guai, si sarebbe potuto evitare: fin da luglio era nota la nuova norma.





L'ex presidente del Santarcangelo Roberto Brolli scende in campo dopo l'intervento a gamba testa

amba tesa del suo successore, Ivan Mestrovic.





Ho appreso con sconcerto e stupore le dichiarazioni del nuovo presidente del Santarcangelo Calcio Ivan Mestrovic in ordine alla situazione amministrativa e finanziaria del club Santarcangelo Calcio da lui rilevato. A suo dire il debito sarebbe il doppio rispetto a quello emerso dalla documentazione in suo possesso al momento del passaggio della società avvenuto attraverso una sottoscrizione effettuata dallo stesso Mestrovic. Il quale ha rifiutato di effettuare la due diligence di rito, che pure gli era stata proposta, per accelerare i tempi della trattativa.

Mi chiedo perché solo dopo tanti mesi, a retrocessione avvenuta, venga denunciata dallo stesso Mestrovic questa situazione dopo che peraltro da tempo la vecchia proprietà da me rappresentata, unitamente all’amministrazione comunale, sorpresi dalle voci che circolavano nell’ambiente calcistico e in città, avevano richiesto inutilmente allo stesso Mestrovic un incontro per chiarire la situazione. Quanto ai conti bloccati, la vecchia dirigenza ha lasciato la società libera da vincoli ed in grado di operare finanziariamente a 360 gradi. Se sono emersi fatti a noi sconosciuti si deve al fatto che non sono stati mantenuti gli impegni presi dalla nuova proprietà.

Ci auguriamo che al più presto venga fatta chiarezza sui vari punti in modo tale che sia data continuità ai progetti che la nuova proprietà aveva enunciato, anzi sbandierato, al momento del suo avvento e che l’uscita di Mestrovic non sia solo un pretesto per una sua uscita di scena in questo caso assai poco elegante col rischio concreto di fallimento della gloriosa società gialloblu. Ipotesi questa un personaggio blasonato come Mestrovic vorrà scongiurare.



IL SANTARCANGELO CALCIO E LA FIGC Per quanto riguarda l’ingiustizia patita dal Santarcangelo sotto il versante della giustiza sportiva, siamo al fianco di Mestrovic in maniera incondizionata. I torti subiti dal club sono sotto gli occhi di tutti. Forse, però, con un coinvolgimento anche solo esterno della vecchia dirigenza nella vita del club l’errore che pure è stato commesso riguardo alla vicenda Irperf e che ha originato tutti i guai, si sarebbe potuto evitare: fin da luglio era nota la nuova norma.

RispondiInoltra

RispondiInoltra