Truffe della casa vacanza, Sap denuncia: Polizia Postale di Rimini sotto organico e senza rinforzi

Rimini

Rimini

16:06 - 22 Agosto 2018

Il Sindacato Autonomo di Polizia interviene sul tema delle truffe online ai danni di turisti che pagano per un appartamento "fantasma", casi frequenti che coinvolgono il territorio riminese. Di seguito la nota.







Sono sempre più numerose le segnalazione riportate dagli organi di stampa riguardanti truffe on line ai danni di turisti che volendosi recare in vacanza in riviera prenotano camere tramite il web. Prenotazioni fantasma, in alberghi esistenti ma chiusi, dei quali malfattori utilizzano il nome al solo scopo di farsi pagare tramite bonifico le prenotazioni salvo poi non farsi trovare.

Un fenomeno in costante aumento e fortemente sentito, per il quale anche il dirigente della specialità della polizia postale e delle comunicazioni d.ssa Ciardi, ha più volte fornito consigli al fine di evitare raggiri. Come abbiamo spesso detto, il web è il futuro ed è doveroso controllarlo con le migliori tecnologie esistenti. Molti corpi stanno cercando di valorizzarsi e specializzarsi in tale ambito ma la Polizia Postale e delle Comunicazioni è senza ombra di dubbio composta dagli uomini migliori in tale campo, o meglio era composta.

Il SAP ha portato avanti una battaglia in solitaria per scongiurare le chiusure dei presidi, proposte dal vecchio esecutivo, e se in parte tale progetto è stato bloccato ed è scongiurata la chiusura di almeno una parte degli uffici la specialità non gode di buona salute.

In Emilia Romagna gli uffici sono ridotti all’osso Ravenna conta due soli operatori, altre province (Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì e Rimini) quattro o cinque operatori.

Il personale trasferito ad altri uffici non è stato sostituito.

Le strutture sono in forte difficoltà, Rimini la più sollecitata nel periodo estivo, non ha avuto nemmeno un rinforzo per il periodo estivo, e con soli cinque operatori ovviamente non riesce a fare fronte alle esigenze ed alle richieste del territorio.

Riteniamo, la specificità della “Postale” di notevole importanza, e per tanto sentiamo il dovere di mantenere alta la guardia per fare si che possano tali uffici ritornare ad essere punto focale per la sicurezza del web con risorse adeguate.