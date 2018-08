Nuovo asfalto in via Bastioni Occidentali, ecco le modifiche alla circolazione durante i lavori

Attualità

Rimini

| 14:00 - 22 Agosto 2018

Prendono avvio da lunedì 27 agosto, i lavori di asfaltatura sui Bastioni Occidentali, Meridionali e via Retta, un importante intervento di riqualificazione, nell’ambito degli interventi di asfaltatura e rifunzionalizzazione delle principali via di collegamento comunali 2017-2018, il cui termine è previsto entro il 14 settembre prossimo.

Per consentire i lavori che prendono avvio dal prossimo 27 agosto via Bastioni Occidentali sarà chiusa temporaneamente al traffico veicolare nel tratto compreso tra la rotatoria su piazza Malatesta, all’intersezione con via Bastioni Occidentali – Poletti, sino a via Garibaldi, all’altezza di Porta Montanara. Il divieto riguarderà anche la via Retta, mentre via Bastioni Meridionali sarà interessata solo per un restringimento della carreggiata.

Per consentire i lavori, che potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne e nei giorni festivi per abbreviare i tempi, in tutta la zona è istituito il divieto di sosta.