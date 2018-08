Rimini, torna a rubare nello stesso negozio: fermato dal titolare, lo aggredisce per scappare

Cronaca

Rimini

| 13:42 - 22 Agosto 2018

Ha deciso di rubare per la seconda volta in un negozio di bigiotteria e souvenir di viale Amerigo Vespucci, a Rimini, ma tenuto sotto osservazione dal titolare e fermato, non ha esitato a colpirlo per scappare. Un 57enne italiano, originario della Lombardia, e' stato arrestato martedì sera dalla Squadra Volanti della Polizia, affiancata dagli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine. Intorno alle 21.30 è scattata la richiesta di intervento: il 57enne, rubato un orologio dalla vetrina, era stato fermato dal titolare e per liberarsene lo aveva colpito con una gomitata al petto, venendo però successivamente inseguito dallo stesso e da altri negozianti intervenuti in suo aiuto. L'arrestato, bloccato dalla Polizia intervenuta sul posto, aveva già rubato un altro orologio, qualche sera prima, nello stesso negozio. Per questo, al suo ingresso, era stato tenuto sotto osservazione.