Furto al Conad di Novafeltria, la titolare del supermarket e una telefonata 'incastrano' la ladra

Cronaca

Novafeltria

| 13:31 - 22 Agosto 2018

Grazie all'intuito della titolare del supermercato Conad di Novafeltria, i Carabinieri hanno individuato la responsabile di furto. Da un elemento riferito in sede di denuncia dalla donna, infatti, i Carabinieri hanno avuto il maggior input per indirizzare le indagini su una 35enne originaria del potentino, D.P., residente in Valmarecchia da molti anni: “ho ricevuto una telefonata", riferiva la responsabile, qualche settimana prima del furto, di una donna che “si informava sulla disponibilità proprio di uno dei prodotti che è stato rubato”.

I Carabinieri della Stazione di Novafeltria, al comando del Luogotenente Giancarlo Giuliani, sono partiti da quella telefonata: dopo aver analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, hanno effettuato analisi tecniche che hanno consentito di risalire alla donna, già gravata da precedenti specifici, in questo caso, responsabile del furto di numerosi generi alimentari che dagli scaffali del supermercato finivano nella capiente borsa che la donna aveva con sè. Tra di essi, quello di cui si era informata al telefono, prodotto di una nota marca, definito di “fascia di prezzo alta”, tra i molti sul mercato relativi alla stessa tipologia merceologica. Il Comandate della Compagnia CC di Novafeltria, Capitano Silvia Guerrini, sottolinea come “l’accuratezza dei dettagli forniti dalle persone interessate e la tempestività delle denunce, dia modo ai Carabinieri di esperire indagini più efficaci e raggiungere risultati, anche in quei furti considerati di minore entità”.