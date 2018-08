Santarcangelo, cento giovani per il concerto finale del campus internazionale di musica

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:12 - 22 Agosto 2018

Ultimi giorni di studio e di perfezionamento per i cento giovani musicisti che partecipano al Campus internazionale di musica organizzato a Santarcangelo dall’Associazione Musicale ClassicAllMusic. Fino al 28 agosto – per il quinto anno consecutivo – l’Amministrazione comunale ospita infatti il Campus di musica diretto dal maestro Claudio Casadei, docente di violoncello presso il Conservatorio di Pesaro e direttore d’orchestra.

I giovani musicisti provenienti oltre che dalle diverse regioni italiane anche da Europa e Canada sono stati coinvolti in un’intensa attività musicale suddivisa in perfezionamento strumentale e vocale, musica d’insieme, crescendo in musica e orchestra, grazie alla collaborazione e al lavoro di preparazione eseguito da venti docenti.

Questo fine settimana il Campus vedrà ancora diversi momenti di esecuzioni pubbliche a partire da giovedì 23 agosto con il concerto in via Battisti davanti alla sede della Pro Loco (ore 21,30), dove studenti e docenti diretti dal maestro Claudio Casadei saranno coinvolti in una performance orchestrale. Venerdì 24 e sabato 25 agosto le “prove d’orchestra” proseguiranno al Lavatoio con inizio alle ore 20,30, per poi concludersi domenica 26 agosto con una maratona musicale a partire dalle ore 15. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.