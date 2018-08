Rimini, altroché tranquille vacanze: 'luogo di sballo, spaccio e violenza'. L'attacco in Regione del M5S

Attualità

Rimini

| 13:09 - 22 Agosto 2018

Una Riviera romagnola "meno sicura", sempre meno adatta alle tranquille vacanze per famiglie e sempre più "luogo di sballo, spaccio e violenza". L'allarme arriva da Raffaella Sensoli del Movimento 5 stelle, che con un'interrogazione chiede alla Giunta di intervenire con misure di contrasto all'abuso di alcol e stupefacenti, in difesa di un divertimento più responsabile.

"L'estate della riviera è stata segnata anche quest'anno- sottolinea la consigliera regionale M5s- da gravi episodi di violenza e di disordine pubblico legati anche (a volte in via esclusiva) a un'insensata e pericolosissima idea di divertimento". La pentastellata fa notare anche come la stagione estiva sembri registrare un calo di presenze, soprattutto nella spesa realizzata sul territorio dai turisti, e come recentemente alcuni locali del riminese siano stati chiusi dalla Questura per ripetute irregolarità nella somministrazione di alcool a minorenni, risse, rapine, furti e presenza di stupefacenti. "C'è il rischio di una modifica strutturale dell'appeal turistico nella nostra riviera- rimarca la consigliera M5s- ieri riconosciuto e apprezzato modello di divertimento, svago e vacanza interclassista e intergenerazionale, per famiglie, appassionati d'arte e musica, giovani e anziani, fan dei parchi a tema, amanti della buona tavola, habitués delle spa e del wellness. Per tutti era possibile trovare a costi sostenibili un'opportunità di vacanza, riposo e divertimento". Per la penastellata oggi l'offerta tradizionale si scontrerebbe, non solo con la legittima concorrenza esterna di altre località nazionali e internazionali, ma anche con "un male interno che ne sta minando la stessa ragione d'essere, rendendo la riviera meno sicura, meno piacevole, meno regolare, meno luogo di vacanza e più luogo di sballo, spaccio, violenza, disordine", danneggiando molte realtà del territorio.

Per questo Raffaella Sensoli chiede alla Giunta di intervenire con strumenti di prevenzione e controllo nei luoghi del divertimento, in particolare per il contrasto dello spaccio di stupefacenti e al consumo eccessivo di alcool. La consigliera M5s chiede di ricercare, in accordo con le imprese e gli operatori del settore, "la definizione di codici di comportamento condivisi e l'introduzione di misure a supporto al divertimento responsabile e di prevenzione di comportamenti impropri". Nel complesso, infine, chiede alla Regione di promuovere azioni dirette a "contrastare alla radice il percorso per cui la Romagna tende a essere non più un luogo per il turismo e lo svago di tutti, ma solo di sballo e di lucro per qualcuno".