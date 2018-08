Preparare la piadina e la pasta di sera sotto la luce della luna, giovedì speciale a San Giovanni

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:25 - 22 Agosto 2018

Si sta avvicinando un altro imperdibile giovedi sera nel borgo di San Giovanni in Marignano. In Piazza Silvagni, a partire dalle 20,30 si potrà assistere ad un appuntamento con tanti ingredienti: animazione, laboratori, tradizione e l’atmosfera del mercatino dei bambini che quest’anno ha goduto di suggestivo restyling grazie all’intraprendenza dei volontari della Pro Loco.

La Presidente Pro Loco, Barbara Mariani presenta così la serata: “Visto il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre per giovedì 23 agosto “Piada e pasta sotto la Luna”. Si potrà partecipare al laboratorio di produzione della vera piada romagnola e delle orecchiette pugliesi e assistere alla preparazione delle tagliatelle, guidati dalle sapienti mani delle mamme e nonne di San Giovanni in collaborazione con il Centro Ricreativo l’Amicizia e l’Associazione Col Sorriso. Le animazioni ed il laboratorio avranno come sfondo il tradizionale mercatino dei bambini che avrà luogo, come da programmazione, anche giovedi 30 Agosto con altre immancabili sorprese. Inoltre, potrete sperimentare piccole attività di outdoor education e assistere alla presentazione del progetto annuale di educazione ambientale “Naturiamo” rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni a cura dell'Associazione “ BimbiperNatura”. Sarà presente anche Diana Saponara dell'Associazione "Nel Giardino Segreto" con i suoi magici tatoo. ”

“I Giovedi estivi marignanesi- commenta l’Amministrazione Morelli- sono sempre più suggestivi e ricchi di sinergie tra cittadini e realtà associative e sociali di San Giovanni che insieme riescono a creare un’atmosfera famigliare e suggestiva che porta tanti marignanesi a vivere e condividere la piazza e sa regalare piacevoli momenti a chi ci viene trovare. Visto l’impegno della Pro Loco e la crescente collaborazione che tante realtà stanno dimostrando fattivamente, ci sentiamo di ringraziare a nome di tutta la cittadinanza per questo importante e continuo contributo nel valorizzare il nostro paese.”