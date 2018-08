Edilizia scolastica, a Rimini 800mila euro per 57 interventi di mautenzione delle scuole

Attualità

Rimini

| 12:14 - 22 Agosto 2018

800 mila euro per la realizzazione di 57 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole riminesi; l'obbiettivo è renderle più belle, efficienti ed accoglienti in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico.

Dalle materne alle scuole medie, gli interventi saranno ultimati per l'inizio dell'anno scolastico (ma la maggior parte è già stata realizzata e conclusa) e riguardano i diversi ambiti dell'edilizia scolastica; dall'efficientamento energetico ai giardini e gli spazi esterni, dalla sicurezza alla rifunzionalizzazione, dalla ritinteggiatura alla dotazione didattica. Interventi che a vario titolo hanno riguardato palestre, giardini, cucine e sale mense, giochi e recinzioni, gazebi esterni, soffitti e controsoffitti, muretti esterni e impianti di riscaldamento, bagni, illuminazione, sicurezza.

“Oltre che dalle previste e necessarie priorità individuate dai tecnici- spiega l'assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli – gli interventi di manutenzione estiva sono stati pensati insieme ai genitori e agli insegnanti. In particolare i lavori sulle aree esterne, che riguardano i giardini, con nuovi giochi, gazebi e recinzioni. Un impegno economico importante in grado di rendere più efficienti e moderne gli edifici scolastici in tutto il territorio comunale”.