Tennis, Nicola Tocci, Arkhip Kochnev ed Enea Vinetti brillano nel torneo giovanile Next Gen a Cervia

Cervia

| 10:31 - 22 Agosto 2018

Tre giocatori di casa si mettono in bella evidenza nel torneo Next Gen del circuito giovanile regionale al Ct Cervia. Si tratta di Nicola Tocci, Arkhip Kochnev ed il giovanissimo Enea Vinetti.

Under 14 maschile, ottavi: Nicola Tocci-Lorenzo Ossani 6-4, 6-0. Quarti anche per Francesco Castellari. Under 10 maschile, quarti: Emanuele Ascani-Alex Vincenzi 6-0, 6-0, Enea Vinetti-Mattia Pedersoli 6-3, 6-0. Under 12 maschile, 2° turno: Jamal Urgese-Michele Beggio 6-3, 4-6, 11-9. 3° turno: Nathan Zannoni-Dario Matteucci (n.4) 7-6 (6), 6-0, Jacopo Antonelli-Alex Guidi 6-3, 6-3, Riccardo Pasi-Francesco Passerini 6-1, 7-6 (5). Under 16 maschile, 2° turno: Arkhip Kochnev-Gianluca Sabatini 2-6, 6-3, 10-6. 3° turno: Alexander Tebaldi-Claudio Celaj 7-5, 6-0. Under 14 femminile, 1° turno: Sara Ricci-Francesca Postu 6-0, 7-5. 2° turno: Anna Giordani-Elisa Bellonci 6-1, 6-7 (8), 10-7, Emma Danesi-Giulia Corradini 6-3, 6-3. Quarti anche per Francesca Giorgi.