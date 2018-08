Santarcangelo, Mestrovic attacca Figc e vecchia proprietà: 'Ho scoperto che il debito è doppio'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:26 - 22 Agosto 2018

L’udienza davanti al Tar del Lazio sul ricorso del Santarcangelo è stata fissata per il 13 settembre, ma ancora il club non ha le motivazioni della sentenza con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso contro Figc e LegaPro.

Intanto attraverso il quotidiano Corriere di Romagna il patron Ivan Mestrovic con una lettera attacca i vertici del calcio italiano e la vecchia proprietà.

Sotto accusa la giustizia sportiva: il Santarcangelo è stato punito per non aver pagato una piccola quota pari al 4% del totale (circa 12mila euro), relativa ai contributi Irpef, con due punti di penalizzazione, in pratica gli stessi del Vicenza, che però non ha pagato milioni e milioni euro – rileva Mestrovic - L'errore fatto è avvenuto a marzo, ma la sentenza di penalizzazione è arrivata a fine campionato dopo la completa assoluzione in primo grado. Inoltre – continua Mestrovic - il Santarcangelo salvo sul campo è stato sbattuto ai play-out quando non c'era più nulla da fare sul terreno di gioco. Infine, il Santarcangelo è stato preceduto in classifica da una squadra – il Vicenza - che per la Figc non esiste e che ha svincolato i suoi giocatori a stagione ancora in corso. Giocatori non pagati ma che ha potuto utilizzare contro il Santarcangelo. Quali sono – si chiede il patron - le regole e i principi base del calcio italiano?

Da mesi si sa che la nuova proprietà lamenta che il debito lasciato dalla vecchia società sarebbe doppio rispetto a quello apparso dai documenti: ora il j'accuse viene messo nero su bianco e la palla viene consegnata la palla agli avvocati: si andrà in tribunale. I conti sono bloccati per debiti della vecchia proprietà risalenti ad anni addietro.

“Tutti i miei obblighi sono stati ottemperati in anticipo. Mi domando, come è possibile che il mondo del calcio allontani un investitore che in sei mesi ha versato direttamente 1.5 milioni di euro più altri 500 mila indirettamente? – scrive Mestrovic - I cinque milioni di euro di contratti e di sponsorizzazioni per la stagione 2018-2019 destinati al Santarcangelo sono stati annullati a causa dell'incertezza e del caos che regna sovrano: i soldi sono stati investiti in altri campionati”.

Resta da capire la tempistica dell’uscita di Mestrovic: perché non denunciare da subito Brolli e soci e uscire allo scoperto solo ora che il futuro del Santarcangelo nel mondo del professionismo è fortemente compromesso? Come la prenderà il presidente Roberto Brolli? E quale sarà il ruolo del sindaco Alice Parma? Si annunciano giorni caldi.