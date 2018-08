E' un 54enne di Rimini il ciclista ferito a Casteldelci: grave in rianimazione

Cronaca

Casteldelci

| 08:49 - 22 Agosto 2018

E' ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena il ciclista rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto martedì a Casteldelci. Le condizioni di L.G. 54 anni, sono molto gravi. Nello scontro con una Fiat Punto l'uomo ha riportato un serio trauma cranico. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì sulla strada per la località Senatello di Casteldelci. Il 54enne, collaboratore sportivo del Pedale Riminese, si trovava in zona con alcuni amici. Era rimasto leggermente indietro rispetto al gruppo quando è avvenuto l'incidente. Le sue condizioni sono apparse subito serie, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena.