Cade e batte la testa, trovato morto per strada a San Leo. Procura dispone l’autopsia

Cronaca

San Leo

| 08:27 - 22 Agosto 2018

Un pensionato è stato trovato senza vita in una strada di San Leo lunedì sera. L'anziano di 85 anni era riverso in strada nelle vicinanze della sua abitazione. Sul posto personale del 118 e i Carabinieri. L'uomo aveva una ferita alla testa. In un primo momento si pensava che fosse stato investito, ma le indagini hanno escluso questa ipotesi. Potrebbe essere stato un malore a stroncare la vita dell'anziano. Il pm ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nella giornata di mercoledì.