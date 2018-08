Da 50 anni in vacanza a Torre Pedrera, famiglia premiata al Bagno Amerigo 60: loro spiaggia preferita

Turismo

Rimini

22 Agosto 2018

Nozze d'oro a Torre Pedrera per la Signora Delfini che da 50 anni frequenta come fosse di casa il Bagnp Amerigo 60. Fin da giovanissima, ogni anno immancabilmente, con i genitori prima, con figli e marito poi, non manca mai di trascorrere un periodo di vacanza a Torre Pedrera che ormai considerano come la loro seconda casa, a dimostrazione che l’ospitalità dei titolari del Bagno Amerigo 60 Piero Adriana e Manuela apprezzata da turisti di tutte le età.

Per premiare questa testimonianza di fedeltà a Rimini/TorrePedrera, l’assessore Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli direttamente in spiaggia, anche il comitato Turistico ha consegnato un pensiero per mantenere il ricordo di Torre Pedrera.