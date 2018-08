"AlchimiaAlchimie" nel weekend a San Leo, mercoledì e giovedì anteprima tra stelle e benessere

Eventi

San Leo

| 06:59 - 22 Agosto 2018

In attesa che l’edizione 2018 di “AlchimiAlchimie” entri nel vivo di conferenze, spettacoli ed intrattenimenti unici (sabato 25 e domenica 26 Agosto), si apre mercoledì 22 Agosto la “anteprima” dell’evento che va ad arricchire la rassegna con due giornate, mercoledì 22 e giovedì 23, che prevedono all’interno della Fortezza Rinascimentale un gradevole programma di iniziative.

Dalle ore 18.00 “Momenti all’insegna del benessere”, conoscenza e sperimentazione di:

Biocostellazioni

(Emanuela Presepi - www.emanuelapresepi.it)

Discipline Olistiche, Bio Naturali ed Essenze

(Associazione il Richiamo - www.associazioneilrichiamo.com)

Calligrafi a onciale

(Emanuela Zannetti - www.tipmercanti.org)

Trattamenti Energetici con l’uso del suono della voce e l’utilizzo di pietre e cristalli

(Roberto Piani - Synergia www.energiaerilassamento.it)

Metodo Pilates

(Atelier Pilates - Facebook Atelier Pilates)

Disciplina della Numerologia

(Rita Faccia - www.numerologiaritafaccia.it)

Fitoterapia

(Studio Rhodiola -www. zoyabulakhovska.wixsite.com)

Tecniche di Rilassamento e Riequilibrio Energetico

(Facebook Associazione Nuova Vita - Benessere Naturale Olistico

Dalle ore 21.00, Rassegna cinematografica e Osservatorio Astronomico

Film in Rocca

Proiezione di film nelle incantevoli sale dei Torrioni

Mercoledì 22

Fortezza, Torre Martiniana ore 21.00

“Walking life”

Fortezza, Torre Valadier ore 21.00

“Il Ragazzo invisibile”



Giovedì 23

Fortezza, Torre Martiniana ore 21.00

“Inside Out”

Fortezza, Torre Valadier ore 21.00

“Ricomincio da capo”

Esplorazione e conoscenza della volta stellata

Osservazione al telescopio della luna, di alcuni pianeti e della volta celeste guidati dagli astrofili dell’Osservatorio Astronomico - Monte San Lorenzo di Monte Grimano Terme.

Il 22 e 23 Agosto biglietto di ingresso alla Fortezza dalle ore 18.00 € 4.00, comprensivo di Rassegna Cinematografica e Osservatorio Astronomico, Momenti all’insegna del benessere nei quali è inclusa la sperimentazione di due attività.

AlchimiAlchimie si aprirà ufficialmente sabato 25 Agosto alle ore 10.30 nel Teatro del Palazzo Mediceo e proseguirà fino a domenica 26 Agosto.

L’edizione 2018 di AlchimiAlchimie sceglie quale tema “Humanitas nel Nome della Rosa”.

Humanitas, cultura letteraria, virtù di umanità, stato di civiltà. Tornare agli antichi, non per imitarli, ma per diventare moderni “cittadini del mondo”, evolvendo come una Rosa che da bocciolo si schiude, petalo a petalo, per trovare una nuova e sapiente identità in armonia con il genere umano, la natura, l’universo.

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 Agosto saranno animate da incontri e conferenze , spettacoli di piacevole intensità e performance di artisti e compagnie capaci di emozionare adulti e bambini, in ogni angolo della città. L’intero Centro Storico sarà avvolto dal “Mercatino Alchemico” all’interno del quale faranno bella mostra di sé artigianato di qualità, pietre, rari monili, profumi, cristalli.

Le due giornate si concluderanno con due spettacoli piromusicali, da non perdere nella maniera più assoluta, e che si distingueranno l’uno dall’altro per le musiche scelte quale base per far “danzare” il fuoco.

Informazioni Utili

Il 25 e il 26 Agosto biglietto di ingresso al Centro Storico € 8,00 intero € 6,00 (dai 15 ai 18 anni). Gratuito fino a 14 anni.

Il secondo giorno, il 26, si potrà entrare gratis mostrando il bracciale che verrà dato il 25! Il biglietto comprende anche l’ingresso alla Fortezza.

La Fortezza chiude alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.30). Con il biglietto di AlchimiAlchimie 2018 si potrà avere uno sconto di € 2,00 sul biglietto intero della Fortezza (Promozione valida dal 27 Agosto al 31 Dicembre 2018).

Una buona occasione per visitare uno dei più apprezzati monumenti dell’Emilia Romagna ed entrare in contatto anche con la sua nuova veste di splendida location per la celebrazione di matrimoni e per ricevimenti di nozze all’aperto e al chiuso. Per maggiori informazioni su San Leo Wedding e per prenotare un sopralluogo http://www.sanleowedding.com/it

Servizio navetta dai parcheggi alla biglietteria, con vettore privato (Autolinee Benedettini Giancarlo).