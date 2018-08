Tennis, Alessandra Mazzola batte Giulia Guidetti e vince l' Open femminile di Viserba

Sport

Rimini

| 00:13 - 22 Agosto 2018



Alessandra Mazzola (foto a sinistra) trionfa nel torneo nazionale Open del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi), il suo Circolo, davanti ai suoi tifosi, tecnici e dirigenti. Martedì sera la 18enne riccionese, accreditata alla vigilia della seconda testa di serie, ha vinto un gran match, sul piano dell’intensità e della continuità di gioco, sulla 2.3 emiliana Giulia Guidetti, n.1 del seeding. Match filato via a strappi, perché la portacolori dello Sporting Club Sassuolo è volata subito sul 4-1, facendo vedere una notevole varietà di colpi ed una completezza tecnica merito anche della sua recente militanza nella squadra dell’Università del Kansas dove si è laureata in Economia. Giocando più un match da veloce che da terra la giocatrice emiliana pareva comunque aver saldamente in mano le redini del gioco, ma sulla terra conta la solidità e la tenuta sui lunghi scambi e qui la tenacia della Mazzola ha fatto la differenza, perché la romagnola metteva a segno una striscia di 8 games a uno e ribaltava il punteggio salendo sul 7-5, 3-0. Rientro della Guidetti fino al 2-3 e poi aggancio sul 4-4, quando tutto pareva apparecchiato per un incandescente finale di set, la giocatrice emiliana giocava i due games più brutti dell’incontro, chiudendo addirittura con due doppi falli. Per il 7-5, 6-4 finale a favore della riccionese che al termine, durante le premiazioni effettuate dal presidente Marco Paolini e dal vicepresidente Roberto Rinaldi, ha voluto ringraziare tutti, in primis il tecnico Marco Mazza “che mi sostiene tutti i giorni”, ma anche la sua famiglia e la dirigenza del Tennis Viserba.

La finale è stata arbitrata da Franco Ubalducci, il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.