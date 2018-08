Baseball, i Pirati dominano gara3 a Parma (17-1) e vanno 2-1 nella serie. Mercoledì sera gara4

Sport

Rimini

| 00:06 - 22 Agosto 2018

Il Rimini Baseball vince nettamente gara3 per 17-1 sul diamante dello Stadio Cavalli contro il Parma Clima portandosi così in vantaggio nella serie sul 2-1. Davanti ad una bellissima cornice di pubblico presente sugli spalti dell’impianto ducale, è andata in scena una partita senza storia fin dalle prime battute grazie anche alla solidissima prova del partente Ruiz.

La formazione ospite approccia benissimo alla gara, l’ex pirata Escalona viene accolto da due valide in fila battute da Noguera e Garbella (uomini agli angoli), poi la secca radente sulla prima base di Romero (doppio gioco) vale comunque il primo punto riminese (0-1). L’assalto prosegue con la hit di Angulo e il gran fuoricampo al centro di Ustariz (0-3, nella foto Bassani). Nella riprese seguente i Pirati allungano sempre contro un Escalona in evidente difficoltà, Celli tocca un doppio, poi dopo l’out di Molina viene portato a punto dal singolo di Di Fabio (0-4). Dopo la base ball guadagnata da Noguera, N. Garbella batte una valida che spinge a punto il compagno (0-5). Romero sarà l’ultima eliminazione completata dal partente del Parma Clima Escalona. Al suo posto sale a lanciare il giovane Pomponi. Il neo entrato commette subito un lancio pazzo che sposta in corridori, poi dopo l’intenzionale ad Angulo passa in base anche Ustariz per il punto automatico (0-6). Il Parma Clima segna il primo punto della sua gara grazie ad un lancio pazzo a basi piene commesso dal partente neroarancio Ruiz (1-6). Al terzo inning con due out sul tabellone e uomo in prima, il gran contatto al centro di Noguera (doppio out sull’arrivo in terza) che favorisce l’arrivo a casa di Molina (1-7). Nella ripresa successiva i Pirati continuano a martellare nel box, il singolo di Angulo e il doppio di Ustariz insieme al lancio pazzo di Pomponi confezionano un’altra segnatura ospite (1-8). Tre riprese più avanti sul monte ducale è salito il position player Koutsoyanopulos al posto di Pomponi. L’utility italo-americano riempie subito le basi, poi la volata di sacrificio di Molina vale un punto (1-9), poi dopo il k su Di Fabio, concede due basi ball consecutive a Noguera e N. Garbella (1-10). Altro cambio sul monte parmigiano sale Gradali che chiuderà la ripresa eliminando il pinch hitter G. Garbella in zona di foul. Nell’inning la produzione offensiva degli uomini di Ceccaroli prosegue, con prima e seconda occupate e due out, la valida di Molina consente a Batista di firmare l’undicesimo punto di serata (1-11) Nella parte bassa dell’ottava ripresa sulla collinetta dei Pirati c’è Marquez al posto di un positivo Ruiz. Nel finale le mazze riminesi dilagano confezionando un big inning da 6 punti, due singoli, due doppi e il gran fuoricampo da tre punti di Molina che fissa sul tabellone il definitivo 17-1.

Gli uomini di Ceccaroli mercoledì in gara4 (20,30) si giocheranno il match point di qualificazione alla finale scudetto con una buona dose di entusiasmo e consapevolezza anche se certamente sarà una gara ben diversa visto che lo staff tecnico parmigiano si affiderà ai due pitcher cubani Casanova ed Ulfrido Garcia.

Probabili partenti il cubano Casanova per il Parma Clima, mentre sul fronte riminese ballottaggio tra Hernandez e Bassani.

Gara 3

Rimini Baseball 17

Parma Clima 1

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (3/4), N. Garbella ed (2/4) (Zappone es 0/1), Romero es (0/3) (G. Garbella es 1/2), Angulo int (4/5), Ustariz 1b (3/4), Batista dh (1/6), Celli ec (2/3), Molina r (2/4), Di Fabio 3b (1/6).

PARMA CLIMA: Koutsoyanopulos es/L (1/3) (Flisi es 1/1), Desimoni ec (0/4), Mirabal int (1/4), Zileri ed (0/3) (Alfieri ph 0/1), Sambucci 1b (0/3), Morejon r (1/1) (Deotto r 0/2), Paolini 2b/L (1/3), Gradali dh/es/L/3b (0/3), Scalera 3b/2b (1/3).



SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 331 100 216 = 17 bv 19 e 0

Parma Clima 010 000 000 = 1 bv 6 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

Ruiz (W) rl 7.0 bvc 5 bb 1 so 5 pgl 1

Marquez rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0



Escalona (L) rl 1.2 bvc 7 bb 1 so 0 pgl 6

Pomponi rl 4.1 bvc 3 bb 5 so 3 pgl 2

Koutsoyanopulos rl 0.2 bvc 1 bb 4 so 1 pgl 2

Gradali rl 2.0 bvc 7 bb 1 so 1 pgl 6

Paolini rl 0.1 bvc 1 bb 0 so 0 pgl 1



NOTE Fuoricampi di Ustariz (da 2 punti al 1°inning) e Molina (da 3 punti al 9°inning). Doppi di Celli 2, Ustariz, Noguera 2, Mirabal e Flisi.