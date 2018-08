Rimini, a Forlì il derby con l'Imolese di Coppa. Ma mercoledi potrebbe slittare: riunione a Roma dei club

Sport

La partita di Coppa Italia di domenica 26 contro l’Imolese non si giocherà al Romeo Neri, ma a Forlì alle 20,30. Però mercoledì a Roma c’è la riunione dei presidenti dei club di serie C (Giorgio Grassi sarà accompagnato dal ds Pietro Tamai) in cui potrebbe essere deciso lo slittamento del campionato probabilmente addirittura al 16 settembre più che al 9 visto che il 7 sono attesi i giudizi del Consiglio di Garanzia del Coni. Se così fosse, subirebbero lo slittamento anche le partite di Coppa Italia: ad esempio il Rimini potrebbe chiedere di rinviare il derby con l’Imolese ad altra data, ad esempio il 2 settembre, e giocare così nel suo stadio ormai pronto. Insomma una situazione in pieno divenire e comunque grottesca.

ECCO CANDIDO Martedì primo giorno di allenamento in biancorosso per Roberto Candido, il nuovo volto biancorosso. Il giocatore ai microfoni della web tv del club biancorosso si è mostrato entusiasta del trasferimento: “Sono stato accolto con grande simpatia e calore – ha detto – sono contento di essere qui e di mettermi al lavoro per trovare al più presto la condizione migliore e mettermi alla pari dei miei compagni. Ho fatto il ritiro col Padova, mi manca un po’ la parte con la palla con i compagni che ho iniziato oggi. Conto di mettermi alla pari nel giro di una settimana. Prometto il massimo impegno e spero che i tifosi ci seguano da vicino, con entusiasmo, lo stesso che ha questa squadra”.

Circa il suo ruolo ha specificato: “Nasco come centrocampista, il mio ruolo principale è quello di trequartista anche se sono stato utilizzato in più posizioni, anche da seconda punta o da esterno di centrocampo e da mezzala, a seconda delle esigenze della squadra. Mi reputo più centrocampista che da attaccante”.

Circa i nuovi compagni, di pochi ha una conoscenza diretta. “Il fatto che sia rimasto lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato è un fatto importante, vuol dire che questi ragazzi hanno mentalità vincente. I giovani ci portano entusiasmo in più, quello che ci vuole per affrontare e dare fastidio a certi avversari più attrezzati per dare loro fastidio e fare risultato. Cerchiamo di fare una grande stagione che porti entusiasmo a noi, alla società e ai tifosi. Spero che i nostri appassionati rispondano bene all’entusiasmo di tutti noi, nella stagione del ritorno tra i professionisti; spero che vengano alo stadio. Promettiamo impegno, i risultati verranno di conseguenza”.

Non ha lavorato con il gruppo Sasa Cicarevic che sta recuperando dal problema alla caviglia. Mercoledì mattina nuova seduta al “Neri” mentre nel pomeriggio, sempre nell’impianto di piazzale del Popolo, è in programma l’allenamento congiunto con la Marignanese.

Stefano Ferri