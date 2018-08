Due turisti deceduti in pochi minuti, martedì nero sulle spiagge riminesi

Cronaca

Rimini

| 18:49 - 21 Agosto 2018

Doppia tragedia sulle spiagge riminesi, a distanza di poco più di mezz'ora. Sono deceduti infatti due bagnanti nel pomeriggio di martedì 21 agosto. Il primo a perdere la vita è stato un anziano turista, ospite del bagno 38 di Rimini, sul lungomare Murri. Alle 17 circa l'anziano è entrato in acqua, ma è stato colto da un malore, forse a causa del caldo afoso, e si è accasciato. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarlo. Il secondo decesso, di un bagnante del quale non sono ancora note le generalità, è avvenuto alle 17.40 circa a Cattolica, al bagno 75. Anche in questo caso sono intervenuti il personale del 118 e la Capitanieria di Porto.



Foto repertorio