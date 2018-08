La nazionale di pallavolo femminile del Canada a Rimini per preparare il mondiale

Sport

Rimini

| 17:22 - 21 Agosto 2018

Il grande volley approda in una delle mete turistiche più belle e accoglienti del mondo con l’obiettivo di vivere un’estate da assoluta protagonista.

Questo giovedì, infatti, arriverà a Rimini la Nazionale di pallavolo femminile del Canada, allenata dal “giramondo” Marcello Abbondanza e capitanata dalla schiacciatrice Kyla Richey. Attualmente posizionata al 19° posto a pari merito con la Croazia nel World Ranking Fivb, la selezione nordamericana ha deciso di allenarsi a porte aperte al Palasport Flaminio fino al prossimo 27 agosto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 18.30 per poter continuare il proprio percorso di avvicinamento al Campionato mondiale di volley femminile dopo un periodo di preparazione in Turchia. La competizione quest’anno si svolgerà dal 29 settembre al 21 ottobre a Hamamatsu, Kōbe, Nagoya, Osaka, Sapporo e Yokohama, in Giappone: al torneo parteciperanno 24 Nazionali. Il Canada di coach Abbondanza, dopo aver ottenuto nei mesi scorsi la qualificazione al Mondiale grazie al primo posto nel girone A del campionato nordamericano, è stato inserito nel gruppo B dove se la dovrà vedere con Bulgaria, Cina, Cuba, Italia e Turchia per provare a migliorare il 17° posto conquistato quattro anni fa nel Belpaese.

Questa è la prima di tante altre iniziative messe in piedi da “Rimini Sporting Show”, il nuovo format sportivo ideato da Volley Project con il patrocinio del Comune di Rimini, il prezioso contributo della Regione Emilia Romagna e con l’ausilio dello Sponsor tecnico Mizuno e di SportCenter di Cesena.

Una grande occasione per poter ammirare da vicino un meraviglioso spettacolo che solo uno sport come la pallavolo sa offrire. Chiunque potrà avere la possibilità, più unica che rara, non solo di vedere come si allenano e si comportano capitan Richey e compagne durante la preparazione atletica condotta da Marcello Abbondanza e la sua equipe ma anche parlare e fare qualche selfie o foto ricordo con loro.