Eccellenza, sabato la presentazione della Fya Riccione al bar dello stadio Nicoletti

Sabato 25 agosto alle ore 12.00 al bar dello stadio Italo Nicoletti presentazione ufficiale pubblica della Fya Riccione militante nel campionato di Eccellenza. Alla vigilia del primo impegno ufficiale casalingo del 26 agosto in Coppa contro il Cattolica, la squadra allenata da Mirco Giorgi sta ultimando allo stadio Italo Nicoletti la preparazione in vista della prima del campionato di Eccellenza in programma il 2 settembre.Nell’occasione saranno presentati tutti i componenti della rosa e lo staff tecnico per quella che si presenta come una stagione avvincente, nata con la volontà di migliorare la quinta posizione dello scorso anno. Seguirà buffet.

Interverranno: Paolo Secchiaroli Presidente Fya Riccione; Mirco Giorgi Allenatore Fya Riccione; Omar Lepri Direttore Sportivo Fya Riccione: Beppe Terenzi Dir.Tecnico Fya Riccione