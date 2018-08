Rimini, notato un gruppo di giovani al Parco Fabbri: tra loro un pusher, con la marijuana negli slip

Cronaca

Rimini

| 16:02 - 21 Agosto 2018

Lunedì pomeriggio un 23enne residente a Rimini, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante un controllo effettuato al parco Fabbri, intorno alle 18 hanno notato un gruppetto di giovanissimi in un'area adibita a spazio giochi per i bambini. Tra loro c'era il 23enne che ha cercato di allontanarsi, in modo furtivo, alla vista della Polizia. Tentativo vano quello di non farsi notare dai poliziotti che lo hanno sottoposto a controllo: nelle mutande nascondeva dosi di marijuana. Altrettanto vano il tentativo di giustificarsi, dicendo che la droga era per uso personale. Nella successiva perquisizione domiciliare dell'appartamento in cui vive il giovane, sono spuntati fuori 30 grammi di eroina, ma anche 500 euro, somma ritenuta provento di spaccio.



Foto di repertorio